LINE Pay宣布，LINE Pay支付服務於Uber Eats台灣平台重新上線，雙強再次合作搶攻零接觸商機。同時為慶祝服務回歸，LINE Pay也將發出30萬份紅包抽LINE POINTS，回應消費者期待。

Uber Eats平台自2020年首次導入LINE Pay支付服務，上線後獲用戶一致好評。為慶祝服務重新上線，自2月28日至3月29日止，凡LINE Pay用戶於Uber Eats App消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡付款，單筆消費滿新台幣299元，即可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點（每帳號最高限得30份紅包和LINE POINTS 280點），預計將發出30萬份紅包。

LINE Pay表示，再次攜手Uber Eats，千萬用戶即能透過Uber Eats平台享受線上購物及外送到府的便利性，無論是想大啖美食，抑或生鮮雜貨採買皆能一站購足。LINE Pay與Uber Eats共同提供更便捷、更安全的行動購物及支付服，，期盼為用戶的生活帶來更多便利及美好。