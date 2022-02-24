點數經濟正夯。從早期超商點數貼紙換贈品、信用卡紅利積點，到APP會員點數，各家業者看準民眾偏好消費回饋心理，各出奇招藉由點數累積機制提升品牌黏著度。第一銀行抓準客戶需求，2021年5月上線「粉獅幣集點平台」並推出各項好康，今年再祭出「粉獅幣萬元探險隊」活動，即日起至6月底狂撒84萬點粉獅幣(1點等值1元)，還推出抽獎活動，讓參與民眾有機會獲得1萬元現金、BALMUDA蒸氣烤麵包機、AirPods 3及LINE POINTS 70點，名額逾1500名。

有別於其他業者將點數存放在其APP，客戶須額外下載APP或完成開戶才能參與活動，第一銀行則把會員經營概念導入至國人最常使用之社群平台「LINE」，將粉獅幣集點平台建置在第一銀行LINE官方帳號內，民眾只要透過加入LINE好友就可輕鬆參與各類行銷活動，包括快問快答、限時簽到、閱讀指定訊息或完成特定金融交易等取得點數，累積之點數可於平台上直接兌換小粉獅周邊商品、LINE POINTS及異業折價券，上線至今已吸引逾25萬人次參與。

本次再推出「粉獅幣萬元探險隊」活動，即日起至6月底綁定第一銀行LINE官方帳號個人化服務及登錄活動頁，即可參加探險任務，完成「大方撒幣錢錢窟」關卡更可享最高230點粉獅幣，任務包括首次開立iLEO數位帳戶並於活動代碼欄輸入「coin2」、新建立新臺幣或美金夢想存錢計畫，以及第e網路投保會員註冊等；完成「獅身獅面密室探險」關卡最高可享45點粉獅幣，內容包括首次啟用行動銀行、首次使用台灣Pay交易、首次使用台灣Pay紅利及信用卡紅利轉粉獅幣等；合計每人最高可獲得275點粉獅幣，各任務名額均有限，要搶要快。

第一銀行秉持客戶至上的理念，不斷透過各種數位平台服務滿足客戶體驗，粉獅幣集點平台亦不斷擴增功能，如結合台灣Pay紅利點數應用場景，讓客戶可以將消費獲得的「台灣Pay紅利點數」轉換為「粉獅幣」，粉獅幣又能再兌換成各種商品，信用卡紅利點數轉換功能亦即將上線。

第一銀行未來將研議開發更多透過數位交易即可回饋粉獅幣之服務，搭配多元行銷活動及異業資源擴增使用場景，以發揮數位化服務及點數應用之循環綜效，打造與客戶共榮之點數生態圈。