看好美元升息潮，一銀也加入美元優存行列。一銀在1日宣布，植樹節前夕於3月1日至3月11日推出限量500名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，可享美元匯率減碼3.5分及168天固定年息0.66％優惠利率，同時第一銀行將依專案承作人數，種植相同數量樹苗，擴大美元存款之外也兼而再執行減碳。

一銀指出，想參加該優存專案，只要連結至專案的活動網頁，點擊頁面中「美利小樹」的關鍵按鈕，只要為前500名完成換匯定存的客戶，都可輕鬆取得匯、利率優惠。

第一銀行長期致力於環境保護及投入社會公益，積極落實ESG經營策略，並且透過各種方式來引導客戶加入永續發展、綠生活行列，包括鼓勵客戶少用馬路、善用網路，進行金融交易降低碳排量，以達成金融業務推廣及環境永續經營的雙贏成果。一銀指出，未來將發揮更多金融中介者的影響力，善用金融業的資源，以具體行動推廣綠色理念。