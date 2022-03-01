看好美元升息潮，一銀也加入美元優存行列。一銀在1日宣布，植樹節前夕於3月1日至3月11日推出限量500名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，可享美元匯率減碼3.5分及168天固定年息0.66％優惠利率，同時第一銀行將依專案承作人數，種植相同數量樹苗，擴大美元存款之外也兼而再執行減碳。
一銀指出，想參加該優存專案，只要連結至專案的活動網頁，點擊頁面中「美利小樹」的關鍵按鈕，只要為前500名完成換匯定存的客戶，都可輕鬆取得匯、利率優惠。
第一銀行長期致力於環境保護及投入社會公益，積極落實ESG經營策略，並且透過各種方式來引導客戶加入永續發展、綠生活行列，包括鼓勵客戶少用馬路、善用網路，進行金融交易降低碳排量，以達成金融業務推廣及環境永續經營的雙贏成果。一銀指出，未來將發揮更多金融中介者的影響力，善用金融業的資源，以具體行動推廣綠色理念。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。