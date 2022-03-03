找出你沒用掉的五倍券！晶華酒店宣布，即日起至4月30日推出「振興消費．千元Fun送」專案，搶攻這波晚鳥商機，主打「振興入住1＋1」的住房方案，持不限面額之振興券入住，可以5000元的專案價享有精緻客房買一晚送一晚，相當於每晚入住只需2500元，再享栢麗廳自助早餐買一送一，堪稱是超值有感。

經濟部統計數字顯示，目前市面上尚有百分之20的消費券仍未回收，晶華酒店自即日起至4月30日推出「振興消費．千元Fun送」，消費者持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，下載晶華會App後，憑券可於平台上的五倍券振興專區享有餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵，最高回饋近六五折，

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次配合振興券的晚鳥促銷活動，是全館首次結合線上以及線下資源，凡是持振興券前來晶華消費，無論是住房、餐飲或外帶外送，皆可於消費時獲得「晶華美食到你家」平台的消費抵用券，四月底前可使用本券再次前來消費享折扣，晶華期待以最超值及最方便使用的回饋機制，搶攻這波振興商機。