旅遊業者雄獅(2731)於台鐵美學觀光列車「鳴日號」推出「鳴日廚房」餐車服務，3月30日首航至6月底的全梯次座位均已全數售罄，預計15日開放7～9月趟次訂購。集團看好在「鳴日廚房」強化戰力下，2022年「鳴日號」整體營收貢獻可望上看3.5億元。

雄獅為提升台灣鐵道旅遊的頂級創新體驗，以「移動的五星餐廳」概念歷經1年籌畫「鳴日廚房」餐車服務，2節用餐車廂分別可容納28人和26人，首波與晶華(2707)聯合推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，自3月30日展開試營運。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，要在火車上同時供應54人份餐食，並維持食物美味及供電系統及用水等限制，對整個團隊都是一項挑戰。因此，無論是硬體設施、服務流程、餐點設計都經過多次的測試及調整，才能讓旅客體驗到最佳的美食旅遊饗宴。

「鳴日號」未來將採觀光列車、鳴日廚房餐車2種不同編組規畫遊程，其中「鳴日廚房」初期主打1至2日花東行程，首波3～6月8梯次共432席座位，在2月23日開賣15分鐘便完售。雄獅對此表示，7～9月預計開出22趟次，將在15日上午10點開放訂購。

為迎接未來入境旅遊市場開放，游國珍表示，目前已著手進行鳴日號、鳴日廚房的國際行銷工作，除找來外國網紅宣傳外，也製作英文、日文等多國語言版本的文宣品，盼將觀光列車打造成台灣國際觀光的行銷利器，讓更多人透過鐵道觀光發現台灣之美。

游國珍指出，「鳴日號」2021年共開出58趟次、出團總人數達5237人次，原預期可挹注營收3～4億元，惟受疫情三級警戒衝擊而約1.4億元。預估「鳴日號」2022年營收可達2.5億元，加計「鳴日廚房」強化戰力挹注，預期總營收可上看3.5億元。

此外，游國珍亦看好下半年出境旅遊解封商機，預期開放初期將為高價團，若國與國開放、且均實施免隔離措施才會成行，目前已有客製化包團訂單。目前集團1800名員工雖全數聚焦國旅，但目前已重建出境單位，並每月新增20～30人負責海外市場逐步因應。