《衛報》（The Guardian）報導，聯合國難民署高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)稱，在烏克蘭戰爭開始以來，10天內已有150萬烏克蘭人逃至鄰近國家，難民情況只會變得越來越嚴重，且人數會持續增加。

根據波蘭邊境人員今(7)日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有100萬烏克蘭人跨過邊境逃往波蘭，今日更新增了14萬2300人。邊境人員表示，跨越邊境逃往波蘭的難民人數還持續增加，當地時間早上7點有4萬2000人抵達波蘭邊境。

俄羅斯大幅度增加轟炸力量，轟炸烏克蘭沿海及邊境城市，如烏波邊境的沿海城市馬立波(Mariupol)，造成大量平民持續逃離。根據聯合國(UN)分析，已經有超過150萬烏克蘭人在戰爭開始時跨越邊境逃離至鄰近國家，而逃往波蘭的難民是最多的。

聯合國官方聲明表示，烏克蘭難民到達其他國家之後都有朋友或是地方可以去，但葛蘭第表示，這將會製造大量壓力給當地政府去接收這些難民。葛蘭第說，「烏克蘭邊境的國家對於接受難民做好了萬全的準備，但如果難民數量持續增加，那就會變成危機了。」

根據《衛報》3/5日統計，逃往波蘭的難民有88萬5303人，斯洛維尼亞11萬3967人，匈牙利16萬9053人，羅馬尼亞7萬1640人，摩爾多瓦8萬4637，俄羅斯與白俄羅斯有5萬3706人，其他歐洲國家15萬7506人，難民數量持續增加中。