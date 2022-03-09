世界銀行高層周二表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致原油價格持續高漲，對於中國、印尼、南非和土耳其這些開發中的大型原油進口國，其經濟成長率恐將減少整整一個百分點。

世銀EFI（公平成長、金融與制度部門）副總裁Indermit Gill發文表示，這場戰爭將進一步打擊新興市場的增長。這些經濟體從新冠疫情中復甦的步伐已經落後，也正因為債務、通膨等諸多不確定性而陷入掙扎。

Gill表示，俄烏戰爭加劇了這些不確定性，並將在全球引起連鎖反應，受害的將是在那些最脆弱的地區裡最脆弱的族群。

他並表示，現在去評斷這場衝突會對全球經濟前景造成什麼程度的影響，仍為時過早。

中東、中亞、非洲和歐洲部分國家在糧食方面嚴重依賴俄羅斯和烏克蘭。這兩個國家合計佔全球小麥出口逾20%。

此外，根據世銀的數據，俄羅斯2020年原油出口額達720億美元，其中以中國占比最大，荷蘭居次，其他主要買家依序分別為德國、南韓、波蘭、義大利、白俄羅斯、芬蘭和日本。

該世銀高層表示，根據世銀即將要發布的報告，如果10%的油價漲幅持續數年，仰賴大宗商品進口的開發中經濟體，其成長率將因此減少十分之一個百分點。

但過去六個月來，油價已經上漲逾1倍。

Gill表示，如果這種情況持續下去，居高不下的油價可能使中國、印尼、南非和土耳其等石油進口國的經濟增長跌掉整整一個百分點。在俄烏戰爭爆發之前，南非2022年與2023年的成長率預估為2%左右，土耳其今明兩年的成長率預估介於2%～3%，中國和印尼的成長率預估為5%。