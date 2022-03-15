敬鵬(2355)前2月合併營收為28.34億元，年增6.59%，俄烏戰爭延燒，衝擊汽車產業供應鏈，敬鵬亦謹慎看待車市變化，敬鵬表示，如果戰爭是短期因素，因為車市需求強勁，今年營收還是有機會比去年好。

由於去年車用晶片及零組件缺料，導致換車需求遞延至今年，帶動車市需求強勁，原本敬鵬對今年車市看法樂觀，不過2月下旬俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發，油價應聲飆漲，加大通膨壓力，亦波及俄烏兩國與東歐當地汽車零組件生產，讓好不容易逐漸走出供應鏈缺料的汽車產業再蒙陰霾，敬鵬亦謹慎觀察戰爭對汽車供應鏈衝擊。

敬鵬表示，雖然高油價及高通膨可能壓抑部分需求，但目前換車需求還是很強，整體來看還好，現在最大問題還是在供應鏈瓶頸，本來預期今年會改善，現在晶片還是缺，由於烏東亦是汽車供應鏈的一環，俄烏戰爭也影響原物料供應鏈，加上全球新冠肺炎疫情未止亦影響生產，現在要觀察的是戰事及制裁能否快速結束，如果能儘早結束，對汽車產業影響就不會太大。

敬鵬前2月合併營收為28.34億元，年增6.59%，敬鵬表示，目前車市需求強勁，只要戰爭未拖長，今年營收還是有機會比去年好。

敬鵬2021年合併營收為182.19億元，年增18.98%，營業毛利為11.33億元，年增30.33%，合併毛利率為6.22%，年增0.54個百分點，稅後盈餘為3.37億元，年增6.33倍，每股盈餘為0.85元，公司董事會決議每股配息0.5元。