華航今日董事會通過去年財報，2021年合併營業收入新臺幣 1388.41 億元，其中貨運收入更以新台幣 1245 億元締造 62 年來最高紀錄，合併稅後淨利 89.57 億元，歸屬母公司淨利 93.80 億元；每股稅後盈餘 (EPS) 1.67元，在疫情導致航空業淒風苦雨中獨樹一格，在全球航空公司中屬於「超強資優班」。

華航董事長謝世謙表示，全球航空業持續受新冠疫情影響，華航維持「貨運為主、客運為輔」的經營策略，透過多角化銷售全力衝刺貨運營收，貨運團隊以卓越的收益管理能力，提高整體貨機使用率，使 110 年全年貨運運能較疫情前成長24％，也有賴辛勞執勤的前艙機師，以及修護、地勤等單位的通力合作，讓華航得以躍進式成長，

貨運部分，在整體客運市場未見復甦跡象下，華航把握第四季貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，透過 21 架全貨機輔以客機腹艙載貨，高效整合客貨機運能及航網，單季貨運營收 432 億元創下歷史新高，較前一年同期大幅增加 67 ％， 110年全年貨運收入也較 109 年成長 52 ％。客運則受新型變種病毒影響，各國邊境管制維持緊縮，台灣較嚴格之檢疫措施亦持續影響旅運人次，110 年Q4 客運收入 14.95 億元，雖較 Q3 成長 26 ％，然 110 年全年客運收入仍較 109 年減少 76 ％。

展望今年貨運市場，隨著 777F 新機引進，運力提升有助營運成長動能，將視市場需求和整體運能布局，擴大越洋線營運規模，並善用新獲配航權爭取延遠商機，適時評估調整客貨機運能與航網，與當地航空業者進行聯航合作，拓展營運規模。上半年海運塞港、缺工等干擾困素仍將存在，海轉空貨物需求維持強勁，預期整體市場總艙位仍呈現供不應求態勢，包機市場可望持續熱絡，華航將充分利用貨機機隊優勢，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等貨源，同時針對專案貨源及客戶持續推廣客製化包機業務，力攻急貨、高價貨包機，持續提升獲利能力。

客運部分，在航空燃油價格上升的情況下，長程客運航線營運將充滿挑戰，華航將以審慎樂觀態度因應，為掌握客運市場復甦先機，除維持主幹航線以因應剛性需求外，將持續配合各國防疫政策，密切關注市場需求，逐步重啟航點或增加班次，並視情況滾動調整市場佈局。同時配合 A321neo 新機引進，強化先行復甦的區域航線產品，後續將視台灣邊境及轉機限制鬆綁，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運，適時回復布建航網接轉，為疫後重啟做好準備。

華航持續優化機隊，今年將有 2 架 777F 陸續引進，全貨機機隊將增至 23 架規模；新購買的 4 架777F 貨機也將於 2023 年開始陸續到位，2024 年交付完畢，為華航強大的貨運運能再添動力。另外全新引進的 A321neo 客機，規劃今年交機 8 架，成為區域航線主力機種。