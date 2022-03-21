零售通路市場競爭加劇，國內超商二哥全家（5903）近日股價下修，今（21）日更重挫7元、終場收在195元，失守200元大關，創下兩年來首見，短短兩個月波段跌幅超過兩成，提前遁入熊市。

全家前幾年受惠一連串策略成功，包括掌握到數位轉型先機，APP會員率先達到千萬用戶里程碑；以及成功創造霜淇淋等引領風潮的明星商品，2020年8月，全家股價首度超越統一超，榮登「超商股王」，成為市場話題。

不過近期全家股價明顯走弱，今天更失守200元大關，不僅距離統一超的259.5元，股價再度被拉開，而且還創下2018年8月以來的近三年半新低，引發外界好奇。

法人觀察，全家近期股價偏弱，可能與財報隱憂有關。全家去年營收836.59億元，年減2％，為歷史次高；不過受到去年國內疫情三級警戒影響，全家去年前三季稅後純益9.54億元，比起前年同期大幅縮水41％。

全家去年前三季每股純益僅4.28元，雖然第4季疫情解封後急起直追，但全年每股獲利距離2019年的8.2元或2020年的9.54元，恐怕還是有一段距離。全家預計本周三發布去年財報，屆時答案將揭曉。

其次，全家日前公布今年2月營收62.45億元，從元月高點滑落15.3％，也比去年同期衰退5.5％，創下近兩年新低，雖然公司表示2月營收不如預期是受到過年前間陰雨綿綿拖累，惟對照統一超2月營收仍年增0.5％，創歷年同期新高，全家表現相對遜色。

不過法人看全家後勢並不悲觀。全家持續展店，累積全台門市據點已經突破4,000家，綿密的服務網絡，在O2O線上線下整合的零售大趨勢下，占有很大優勢。

另外全家攜手玉山銀行、拍付國際合資成立的電子支付公司「全盈支付」，已獲金管會核准取得營業執照，力拚第2季前開業，未來全家整個數位會員生態系串連，可望發揮更大綜效。