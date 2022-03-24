金管會推動永續金融在ESG三大面向的管理，同時希望銀行業強化對氣候相關風險之管理，花旗(台灣)銀行積極響應，響應3月26日全球關燈節能活動，同時將低碳場域改造帶進校園，與RE-THINK合作前進台北市建國中學與中山女中，開設彈性學習微課程—「海島子民必修的一堂垃圾課」，在社群媒體上創造迴響。

全球「Earth Hour地球一小時」關燈活動將在3月26日舉行，花旗(台灣)銀行當晚也將同步關上全台34處營業據點營業用的招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈一小時。花旗台灣表示，已連續15年參與此項全球低碳節能行動！

為呼應花旗集團2050淨零碳排目標，花旗台灣讓減碳與營運面結合，在辦公室進行低碳場域改造計畫，透過C.A.P三步驟，提升垃圾分類的正確率與回收效率，減少焚燒垃圾所產生的碳排放。Color/顏色：透過紅、黃、藍、綠四款大膽用色與設計，讓垃圾桶改頭換面，提升垃圾分類的正確認知；Action/行動：各款可愛幽默的指標設計，逐步引導同仁正確回收行動；Participation/參與：趣味的咖啡杯投票設計，結合回收與投票機制，鼓勵同仁積極參與。

花旗表示，藉由低碳場域C.A.P三步驟，讓垃圾分類正確率大幅提升近四成，近八成參與同仁也給予正面評價。此外，延續2020西門町撿菸蒂的減塑行動，去年底，花旗號召同仁淨街撿拾辦公大樓周圍環境的垃圾並進行分類，短短2小時清理超過20公斤的垃圾與1,500個菸蒂。