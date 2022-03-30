看好「夜經濟」市場逐漸增溫與成長，樂多多集團旗下的肉多多火鍋與狂一鍋4月1日起全台門店推出宵夜場加碼，鎖定春假期間湧現的年輕學子以及夜貓族，讓來店顧客的午夜場永遠不孤單，越夜越美味。。

樂多多集團旗下「肉多多火鍋」自4/1至4/15活動期間，晚上10點後來店消費300元以上套餐（不含湯底或一成清潔費），即贈由蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片組合成的「海三樂」（如圖，原價199元），除了套餐內含的肉盤、蔬食自助吧，午夜場的開鍋嚐鮮，還可以被滿滿的海味包圍。

「狂一鍋」則自4/1至4/30日，晚上10點後來店開鍋消費套餐，加贈「活力梅花豬」與「無骨鮮雞腿」各乙份，加上套餐原本內含的肉盤、蔬食自助吧，讓每一位飢腸轆轆的顧客親身體驗「肉量炸裂」的快感。

樂多多集團表示，需先成為樂多多APP會員（免費加入），另百貨商場門店、未提供22:00之後點餐的門店不適用。