全台最大即時外送平台 foodpanda 推出「好康放大術」，打造全球最大、高達 2.5 米的胖胖達，即日起在台北信義 Neo19 、台中勤美誠品綠園道、高雄漢神巨蛋登場，準備以放大版超萌感的可愛模樣爆擊民眾的心。 foodpanda 更攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過三萬間店家，祭出破千萬元美食金，藏進全台各門市中的胖胖達貼紙、海報及聯名紙袋裡，只要發現胖胖達並拿起手機一掃，就能獲得神秘優惠， foodpanda 邀大家一起尋找出沒在全台的好康胖胖達，把千萬購物金抱回家。

在時尚百貨、高級商辦林立的信義區街道，突然從天而降一隻粉紅「巨」萌生物，有著圓滾身體、動感尾巴、粉紅缺角耳朵，手裡還拿杯台灣人最愛的珍珠奶茶，對人俏皮眨眨眼，超高人氣 foodpanda 品牌大使「胖胖達」首度跳出螢幕，以充滿視覺震撼的「巨」 Q 模樣跟大家 Say Hi ，不僅吸睛指數爆表，只要經過「美食雷達仔」胖胖達身邊，還會發「聲」意想不到的小驚喜。「 Pizza ～」、「 Sushi ～」、「 Bubble Tea ！」，胖胖達用 Q 軟萌音說出一系列餐點名稱，讓不知道午餐吃什麼的上班族、約會晚餐沒靈感的情侶們，紛紛駐足求解胖胖達今天「呷蝦米」！

在台北、台中、高雄鬧區的胖胖達更要吸引許多民眾搶拍齊「耍萌」！有網美們拿杯手搖與胖胖達擺拍比可愛，也有爸媽們把小孩抱高高，看似要搶喝胖胖達手裡的超大珍奶，個個大展身手，擺出與胖胖達最有創意的合照 Pose ，可愛程度直線狂飆！ foodpanda 也舉辦創意拍照活動，即日起至 4 月 30 日，凡上傳與北中南任一隻巨無霸胖胖達的合照至個人IG 貼文或限時動態，就有機會抽中萬元購物金，連假出遊沒靈感，就來找胖胖達賺好禮。

foodpanda 攜手摩斯漢堡、7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡，以及全台超過三萬多間優質商家，推出「就決定是你了！胖胖達！」限時活動，號召消費者一起尋找出沒全台的好康胖胖達。不論是在逛街採買、吃飯訂外送時，都有機會遇到抱著滿滿優惠的胖胖達躲在商店門口、賣場貨架、飲料杯口、甚至是外送紙袋上，熱情地與你打招呼。只要拿起手機打開活動 IG 濾鏡掃描胖胖達，就能召喚多款 AR 胖胖達動感現身、熱舞賣萌地送上專屬優惠碼，總計將送出超過千萬元的美食金！快跟著胖胖達從生活中找好康，帶著美食金的胖胖達可能就在你身邊。