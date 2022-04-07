中石化（1314）7日法說會表示，CPL價量逐步回溫，但產業仍處供過於求；近三年AN貿易量提升，銷量大逾產量，斗六廠也加入貢獻PA6產業，2021年在疫情後復甦下，恢復獲利。不過，烏俄戰爭對原料成本帶來壓力，將持續進行精細化下游拓展，並朝電子及化學原料市場切入布局。

土地開發上，京華廣場預計2022年下半年取得建照、2023年上半年動工；加速安順廠區土地復育工作；國內土地活化、北高二督都市更新業務推廣。海外則持續針對東南亞市場進行評估，看好越南因美中貿易戰後帶來的利多。

中石化近年營運以石化產業、土地開發雙主軸並行。去年營收352億元，毛利率14.5％，淨利36億元，年增429％，EPS1.09元。

中石化副總陳穎俊表示，第一季頭份廠CPL產能利用率78％、斗六廠PA6為81％、大社廠AN為82％，小港廠因正逢歲修產能利用率降到62％，全台303大停電，儘管有點影響，但不影響產銷。

不過，烏俄戰爭前，因全球倡議減碳等因素，丙烯、苯在原油價格上升下，價格攀升。近期因天然氣價格和烏俄戰局衝擊，帶動液氨價格上揚，從過去200～300美元衝上目前千美元，因中石化CPL、AN都需要液氨作為原料，成本攀升對營運增添考驗。

陳穎俊強調，中石化高雄港洲際碼頭的儲槽總投資32億元，能存放約3萬噸液氨，預計今年底有機會試營運，增加中石化現有原料調度的彈性並降低營運成本。精細化工的苗栗頭份建廠案第一期預計今年底完工，將切入光學、電子、塗料等高端應用市場。

海外土地開發，越南鎖定胡志明市、河內及周邊省市，採用大面積土地開發權+市區小型與案並行，會選擇與合作夥伴共同參與或是獨資，並結合集團資源取得大面積賭地開發權。