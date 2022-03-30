萬事達卡調查，「永續發展」已成為目前大眾最關心的議題之一，尤其在疫情後，全球有高達85％的民眾更願意挺身而出，採取行動來應對環境面臨的挑戰。

為協助大眾實踐永續生活的理念，萬事達卡除了已成功攜手台灣多家銀行加入全球無價星球聯盟之列，為減緩氣候變遷做出努力，以深耕綠色金融願景，更於30日宣布，與王道銀行在台推出亞太第一個「萬事達卡碳足跡計算器」（Mastercard Carbon Calculator），賦能消費者成為環保先鋒，讓更多人關注地球永續議題。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡深知大眾對於減碳與永續消費生活型態的嚮往，因此與瑞典金融科技公司Doconomy合作推出「萬事達卡碳足跡計算器」，採用領先業界的碳排放精算指數「奧蘭指數」（Aland Index），涵蓋全球包含台灣市場99％以上的消費碳排放數據，可謂擁有「接軌國際、深耕在地」的高規格標準。此次能在台成功推出亞太第一個「萬事達卡碳足跡計算器」更是與金融夥伴戮力合作，以響應政府推動綠色金融的具體成果展現。

王道銀行透過萬事達卡的API技術，將碳足跡計算器整合進王道銀行app推出「碳足跡明細功能」，以及全台第一張以減碳量來決定回饋優惠的「王道銀行低碳生活卡」，未來消費者不僅將能透過王道銀行app精準、清楚地看見每一筆花費所產生的碳排放量，更可以透過減少碳排獲得更好的回饋，以鼓勵更多消費者做出友善地球的消費決定。

萬事達卡作為全球支付科技領導品牌，一直以來皆將地球永續視為企業發展目標之一，未來萬事達卡也將攜手更多銀行導入碳足跡計算器的應用，除此之外，萬事達卡亦是第一個獲科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target initiative, SBTi）審查批准的的支付品牌，並於去年成立永續發展創新實驗室，進行環境保護的相關產品與技術研發、積極布局各項金融科技解決方案，以期為永續未來做出積極貢獻。