仲量聯行董事總經理趙正義今（30）日在公布2022年第一季商用不動產市場季報時表示，鑑於都會區土地行情攀升，軌道經濟大崛起，預期「2022年將是軌道經濟起飛年！」最新調查顯示，今年全台將有1,900億元民間投資金額的政府重大招商案，陸續登場。

趙正義表示，土地稀缺，五都朝捷運TOD規劃，並在政府積極招商且市場熱絡回應的情形下，今年重大招標預估投資額逾1,900億元。

趙正義分析，綜觀未來，今年台灣會是「軌道經濟起飛年」，綜觀新北市、桃園、台中、高雄，甚至屏東，北中南TOD建設將「遍地開花」，包含新北十四張預計投資額520億元、高雄衛武營預計投資額180億元等，TOD相關的開發案，就佔全台重大開發逾8成。

趙正義分析，未來民眾住家和辦公室距離縮減，以方便的大眾運輸生活圈帶動區域經濟發展，到站就到家促進低碳生活，也符合永續發展的國際趨勢。

趙正義表示，預期台灣在政策支持公共運輸建設、科技及製造業展業升級積極擴廠、國內資金動能充裕、國外經濟復甦等利多條件下，2022國內商用不動產市場可望穩定發展。