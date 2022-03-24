中台灣百貨業母親節促銷戰正如火如荼展開，台灣百貨店王－新光三越台中店「初夏購物節」首波促銷檔期，將自3/31起、兒童節連假前夕盛大登場，3/25起VIP預購搶先暖身！新光三越台中店長許宜敬指出，新光三越今年會員點數擴大回饋，累積點數可抽獎，台中店獨家大獎是百萬汽車，加上化妝品最低下殺4折起等大手筆促銷下，預估3/31至5/8整檔業績目標上看37億元，年增3％。

而台中大遠百「美麗購物節」已搶先自3/10起推出預購會，3/18至4/13首波促銷檔期緊接著開跑。受惠國際精品、化妝品等業種買氣熱絡帶動下，首波業績開紅盤、年成長高達15％！台中大遠百店長藍卓成表示，由於買氣熱絡，今年母親節整檔業績目標拚38億元、年增8％。

值得一提的是，台中七期百貨雙雄－新光三越與大遠百，今年第一季在農曆春節購物旺季帶動下，業績表現相當亮眼，雙雄截至3/24止，首季業績雙雙年成長約8％。

新光三越台中店2021年創下214億元（含稅）、全台百貨業最高的營收紀錄，2022年營收目標將進一步挑戰220億元（含稅）、看增3％，持續穩坐台灣百貨店王可期。

許宜敬表示，「新光三越初夏購物節」3/31至4/11舉辦會員好禮大回饋，全館skm pay單筆滿3,000送300，貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3,000送300；3/31-4/4名品、大家電區、法雅客、[I]STORE單筆滿萬送500，且線上線下同步開賣，APP、skm online同享滿千送百最強回饋！

此外，新光三越台中店為回饋50萬名廣大會員的支持，今年特別擴大會員點數回饋，3/31-5/8扣點即可免費兌換電動機車（50萬點）、和牛雙人套餐（2萬點）等好禮，於APP扣100點有機會抽中百萬名車與dyson旗艦家電；另有「振興五倍券晚鳥限定」，使用五倍券消費可享Switch週週抽獨享優惠。

許宜敬表示，去年受到疫情影響，化妝品業績首度呈現下滑，化妝品廠商為了刺激買氣，今年母親節檔期促銷猛藥火力全開，擁有最完整美妝品牌的新光三越台中店，今年集結全台最多的獨家特惠組，熱銷經典明星組合折數最低下殺4折起，還有買一送多超值特惠組，如首一日（3/31）推出蘭蔻超極光精露搶購組（買1件送10件），價值6,000元，特價3,600元！

值得一提的是，新光三越台中店為呈現給顧客更多時尚新潮的體驗，特別於B1F規劃中部獨家打卡新熱點「玩美直播室」，超夯話題爆品、彩妝新品搶先直擊，場場有最IN的時尚SHOW！3/31起邀請品牌一日店長、超人氣KOL、最會賣的櫃哥櫃姐天天精彩直播，帶領消費者逛好逛滿，直播限定甜甜價現搶好康！

此外，3月更推出2家精品POP UP限定店，有全球唯一JO MALONE LONDON－JoBots禮物概念店（即日起至6/27），以及全台唯一的FENDI POP UP男裝限定店（即日起至8/30），用最時尚且豐富的購物內容，滿足消費者的購物慾望！

還有11家美食餐廳與話題新櫃登場！包括全台唯一首創100％純和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」、全台獨家主打每日手作河粉的東南亞庶民美食「PHO4U」、全台獨家手作精品吐司「石山丘」、以及即將於4月中開幕的義大利百年頂級巧克力「Venchi」等等，預料將吸引人氣與買氣。

另外，新光三越最受歡迎的「日本美食物產展」，將於4/8至4/24盛大開展！新光三越台中店今年特別以日本新幹線鐵道漫遊為主題，集結日本四大新幹線必訪百年名店、人氣伴手禮、排隊國民美食等等，滿足消費者的購物樂趣。