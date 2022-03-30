旗下擁有「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「燒肉同話」及「這一小鍋」三品牌的這一鍋餐飲集團，創立10年來會員數已突破50萬！為感謝會員對三品牌的支持，4月份將舉辦為期一個月的會員感謝祭活動，祭出上億現金券大方送，指定商品可享5折加價購優惠吸客！

這一鍋餐飲集團表示，第一重「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「燒肉同話」滿2,000元送1,000元現金折價券、「這一小鍋」滿600元送300元現金折價券；第二重，指定商品可享5折加價購！

由於兒童節連假將至，這一鍋皇室秘藏鍋物、燒肉同話與台中育嬰院合作，推出銅板價烏梅/荔枝風味啤酒特調，扣除部份成本後，盈餘捐贈台中育嬰院，邀民眾攜手為孩子們打造幸福「童樂園」。

這一鍋表示，為感謝50萬會員相挺，推出滿千送千超級優惠滿額贈活動，以老火湯及御膳麻辣鍋收服鍋粉的「這一鍋皇室秘藏鍋物」，到「燒肉同話」，全台分店自4/1至4/30，凡會員單筆消費滿2,000元送1,000元現金抵用券，共10張100元面額抵用券；活動期間，還可享「這一鍋皇室秘藏鍋物」牛豬拼盤、「燒肉同話」蔥鹽牛舌5折加購價優惠！

主打個人套餐鍋物的「這一小鍋」，也推出專屬會員月活動，期間各分店會員單筆消費滿600元送300元現金抵用券，共6張100元面額，還有專屬魚餃、蛋餃、燕餃三選一，可享5折加購價優惠！

這一鍋表示，三品牌折價券於5/1起全台門店皆可折抵使用，這一鍋皇室秘藏鍋物（Shore More除外）、燒肉同話、這一小鍋單筆滿1,000元折抵100元現金折價券，折抵無上限。