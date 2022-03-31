歐付寶(6878)宣布成為首家電子支付公司完成全台22個縣市政府繳稅系統串接，並將於4/1起推出最便利的線上全方位繳稅服務。使用者只要下載「歐付寶行動支付App」並註冊後，就可以掃描稅單上的QR-CODE來完成繳稅動作，省時又方便。這個服務有別於一般的報稅大多僅提供申報期間的服務，歐付寶此次提供的繳稅服務，為全年常態性，只要手上有全台各種大小稅單，輕鬆掃描即可立刻繳納完成。

歐付寶指出，行動支付已蔚為風潮，在疫情下各項無接觸的行動支付更是如雨後春筍般的快速發展，而歐付寶最大的優勢就是擁有強大的技術開發能力，因此第一家完成提供全國繳納各種稅賦的服務，歐付寶會員只要簡單的進行「選、點、掃」三個步驟，也就是1.選擇生活繳費、2.點擊繳稅服務、3.掃描各式稅單上的QR-CODE，即可輕鬆即時繳納完成。舉凡綜合所得稅、營業稅、遺產稅、贈與稅、牌照稅、房屋稅、地價稅、土地增值稅、契稅等等，大約有2.3兆元台幣的稅收均可透過歐付寶此項功能繳納，估計可以節省繳稅民非常多的時間。

此次歐付寶推出的繳稅服務，全面與財政部各項稅費接軌，只要稅單上有QR-CODE，就可以使用歐付寶行動支付APP掃描後繳款。結合歐付寶原有強大的行動支付、路邊停車繳費、生活繳費、電子發票、公私立停車場繳費通知、電子發票中獎通知並自動匯入帳號、線上線下行動支付整合電子發票載具功能等等，以及將陸續推出的新功能及服務，打造出最貼近生活應用的行動支付服務。