旗下有「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「燒肉同話」，以及「這一小鍋」等品牌的這一鍋餐飲集團，慶祝立足市場10年、會員數突破50萬人，舉辦「會員感謝祭活動」，第一重「這一鍋皇室秘藏鍋物」與「燒肉同話」滿2,000元送1,000元現金折價券，「這一小鍋」滿600元送300元現金折價券，吃越多贈越多，狂送無極限。第二重 指定商品5折加價購。另「這一鍋皇室秘藏鍋物」與「燒肉同話」並與台中育嬰院合作，推出銅板價烏梅／荔枝風味啤酒特調，扣除部份成本後，盈餘捐贈台中育嬰院，邀你攜手為孩子們打造幸福「童樂園」。

深耕餐飲市場超過10個年頭的這一鍋餐飲集團，感謝50萬會員相挺，推出滿千送千超級優惠滿額贈活動，以老火湯及御膳麻辣鍋收服饕客的這一鍋皇室秘藏鍋物，到歡樂圍繞，享樂燒烤的燒肉同話，全台分店4/1至4/30，會員單筆消費滿2,000元送1,000元現金抵用券，共10張100元面額，吃越多贈越多，期間還能享這一鍋皇室秘藏鍋物牛豬拼盤、燒肉同話蔥鹽牛舌半價加購，超值優惠會員獨享。

主打個人套餐鍋物的這一小鍋，也推出專屬會員月活動，期間各分店會員單筆消費滿600元送300元現金抵用券，共6張100元面額，點越多贈越大，還有專屬魚餃、蛋餃、燕餃三選一半價加購優惠，吃的開心又飽足!三品牌折價券於5/1起全台門店皆可折抵使用，這一鍋皇室秘藏鍋物（Shore More除外）、燒肉同話、這一小鍋單筆滿1,000元折抵100元現金折價券，折抵無上限，7/31前天天吃鍋呷肉。

適逢四月兒童節，這一鍋皇室秘藏鍋物、燒肉同話與台中育嬰院合作，將烏梅／荔枝風味調製特調啤酒，這一鍋與蜂蜜搭配蹦出酸甜原味，燒肉同話則是佐入氣泡水增添清爽氣泡口感，每杯都只要銅板價28元（原價198元），每售出一杯扣除部份成本等支出後，全數盈餘捐贈台中育嬰院，邀請食客們你乾杯公益我來做，攜手打造弱勢孩童們幸福「童樂園」。