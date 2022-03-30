來到了3月尾聲，又是百貨母親節檔期開打的時候，今年仍因疫情的影響，國人無法出國放鬆渡假，而京站今年母親節就貼心在明日（31日）起到5月8日，推出以「Go購！來場維她命假期」為主題的優惠檔期，針對現代人最需要的「療癒配方」來為消費者的身心靈充電，不僅帶來了推出全館8折起下殺以外，還有總回饋率高達22.5%的優惠，再搭配15組「女王加碼抽！擁抱大地療の旅！」抽獎，讓消費者買得開心以外，也能來場療癒之旅，期待母親節檔期比去年成長達5%的目標。

京站31日起至4月5日推出SHISEIDO的獨家NO.1乳霜王組，原價4592元，特價2520元。（京站提供）

京站31日起至4月5日推出HUNTER的上方開扣尼龍迷你後背包，原價4080元，獨家特價2500元。（京站提供）

今年京站的女王購物節就祭出全館4000送200，化妝品、內衣、香氛2000送200，卡友獨享加碼滿4000送100元振興金，憑行動Q卡、用Pi拍錢包刷玉山Pi卡滿4000送400， 總回饋率高達22.5%，而當日單筆滿1499元再享指定回門禮，化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿8000元送雙人牌鉆板，另4月8日到10日期間再推出Q點成金優惠，全館單筆滿3000元，扣30點即抵300元。

京站31日起到5月8日推出「女王加碼抽！擁抱大地療の旅！」抽獎；漫旅山林精油療癒，芳香精油療癒和自然庭院，谷關二日，價值19600元，共2組名額。（京站提供）

而京站也領先百貨首推儲值金優惠，年底前會員單筆儲值滿4800元，即贈2張88折美食優惠券，滿8800元即贈8張，單筆滿300元，即可再參加每季抽3000元儲值金活動，而女王節也再限定加碼祭31日到5月8日期間，單次儲值滿8800元，即可獲得美食88折券8張及Re Studio瑜珈課程券。同時在檔期期間憑當日累滿5500元京站發票，即抽15組「療癒維她命之旅」，包括易遊網郵輪式列車巡禮的花蓮賞鯨三日遊、「山城．漫時光瑜珈之旅」的金瓜石二日遊等二人同行行程，4月6日到30日再享振興倒數加碼優惠，憑任紙本振興券面額累計消費滿4000再加送100元。

京站31日起至4月5日推出NIKE AIR MAX KOKO SANDAL粉紫大氣墊涼鞋，原價3100元，特價1890元。（京站提供）

京站31日起至4月5日推出Annalee的亮面尖頭後空跟鞋，原價4380元，特價990元。（京站提供）

京站全新開幕的B1綠色心臟「綠美學專區」，帶來了4家品牌全新進駐，還有首在誠品以外設店的expo BEAUTY。（京站提供）

另外京站今年也繼續帶來虛實整合的優惠，繼2月初領先全台百貨，開始於京站LINE官方帳號直播導購，31日起的母親節檔期也將推出多場直播激殺活動，還有多款話題商品線上線下同步開賣，包括寢具1.8折起、獨家美妝保養組合、31日起到4月5日前晚安限定商品等，同時也帶來全新開幕的改裝的B1綠色心臟「綠美學專區」，引入了多個主打純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的品牌，像首在誠品以外設店的expo BEAUTY，而今年改裝櫃位預計超過60櫃，4月將再有「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」、「花意空間」陸續登場。