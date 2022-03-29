一年一度的繳稅季從牌照稅開始登場，行庫也開始放送台灣Pay優惠活動加入戰局，其中，合庫29日宣布將大放送500點紅利點數回饋，只要註冊成為合庫金庫幣會員，再使用台灣Pay的金融卡或是帳戶的掃碼繳牌照稅，不限金額每成功交易一筆就送500點台灣Pay紅利點數，等值新台幣50元，可於下一次台灣Pay消費扣款時立即折抵，每人最多可享4筆回饋，即最高2,000點。

合庫也指出，近年因應金融科技發展的趨勢，積極進行數位轉型，未來行動網銀APP除將配合政府推動雙語政策，接軌國際新增英文語系版本，也將推出生物辨識和圖形密碼快速非約定轉帳交易及手機門號轉帳「一對多」服務，單一手機門號即可綁定多家銀行帳號，方便在生活中不管是與朋友聚餐、同事間團購等臨時收付款需求的使用上更加彈性便利。

此外，合庫也特別加碼合庫台灣Pay的信用卡掃碼繳牌照稅享三重優惠。第一重優惠為不限金額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元）。

第二重優惠為合庫APP登錄享3、5、6期0％利率；第三重優惠為不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。

合庫也估算，使用合庫台灣Pay繳牌照稅最高可拿400元，信用卡現金抵用券及金融卡和帳戶的紅利點數各限量前10,000筆，共計20,000筆。