今年百貨紛紛主打療癒系的母親節檔期，貼心安慰不能出國的消費者，像Global Mall此次就以「療癒貓之行旅」為主題，即日起至4月20日推出首波的「共好生活節」，不僅呼應主題主推休閒服飾配件、健康美系小家電、毛小孩商品6折起下殺，更祭出最高18%回饋、紙本振興券消費周周抽高價3C商品活動，同時還有五大療癒展，以及近20個新櫃登場，正好趁本周六（2日）的清明連假去療癒購物一番，預計帶動今年母親節檔期首波業績成長10%。

Global Mall新北中和店推薦佳麗寶的DEW SUPERIOR潤活精純組，原價4750元，優惠價2340元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦資生堂的RE淨煥經典組，原價3720元，優惠價2160元。（Global Mall提供）

Global Mall母親節首波就主打4月20日前指定專門店當日累滿5000送500，使用GMpay加贈100元、刷Global Mall聯名卡當日累滿3000送200， 再加銀行禮加碼百元，等同使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，當日消費累滿5000元，最高即送900元電子商品禮券，而新北中和、屏東市另推街口支付限定回饋，刷街口支付當日單筆滿1688送100；桃園A8、桃園A19、屏東市則祭指定專門店消費滿3000送300。

Global Mall屏東市店推薦生活工場的NICONICO美型摺疊烘衣機，原價4280元，優惠價3280元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦集雅社的LG AP-151MDA1 Mini隨身淨空氣清淨機，原價7990元，優惠價3990元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19店推薦寵物公園的Ibiyaya大米號寵物推車，原價6700元，優惠價5126元。（Global Mall提供）

另板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站更首祭會員單筆滿500元，即享點數10倍送，每日最高送300點，全台八店刷聯名卡當日累滿3000送200；而為了迎接振興五倍券即將於4月底到期，Global Mall再祭會員持紙本振興券消費，單筆滿千即抽Gogoro機車、[email protected]新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3。同時更帶來全新的改裝店櫃，光餐飲改裝就占了80%，像最近就陸續引進了近20個新櫃，包括大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、金茂宜咖啡、龜記茗品等，讓消費者能在母親節一同與家人享用美食。

Global Mall今年母親節打造「療癒貓之行旅」，5月8日前與貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」在於全台八店推出獨家會員禮，更設置了櫻花野餐、搭火車旅遊貓咪打卡點。（Global Mall提供）

Global Mall今年母親節獨家與3D立體噴繪藝術家圖龍蘇家賢合作，於全台八店推出「3D貓咪藝術畫」。（Global Mall提供）

Global Mall也打造了五大療癒展，與貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」推出獨家會員禮，設置了櫻花野餐、搭火車旅遊貓咪打卡點，同時還獨家與3D立體噴繪藝術家圖龍蘇家賢合作的「3D貓咪藝術畫」，以及百貨首場、結合宇宙八大行星與「反應過激的貓」為主題的「玩轉動漫時代2.0～宇宙遊樂園」，20日前於新北中和店快閃，共推五大主題遊戲，將日本祭典、台灣夜市的娛樂遊戲帶入園區中。

Global Mall新北中和店將於20日前推出「玩轉動漫時代2.0～宇宙遊樂園」快閃，共有五大主題遊戲，設有日本景品娃娃機及多項遊戲。（Global Mall提供）

另外還與紙箱王合作、利用可回收的紙類材質打造「愛地球祈願樹紙箱展」，寫下祝福的同時，還能鼓勵民眾在生活中實踐環保永續。至於新北中和店將再於4月初到5月8日推出「夜光玫瑰花園」，現場將布置超過200朵以粉色、黃色穿插的玫瑰花燈飾，讓顧客能來一場真正的療癒之旅。