靈鷲山般若文教基金會舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，四期教育是成佛藍圖，是心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，也是心道法師送給世間最棒的禮物。心道法師鼓勵年輕孩子學習一輩子跟著佛，不放捨（台語）、不遺棄佛，堅持把學佛這麼好的伴侶帶在身邊，更要常常跟佛勾勾手、按手印，發出對學佛的那份勇敢，讓社會善良起來，要用這樣的信仰、方向來過自己的人生。

靈鷲山開山住持心道法師說，青年學佛，佛教才有傳承的希望。

剛從研究所畢業的傅冠婷說，阿含期初階課程中，「苦」和「滅苦」最令她印象深刻，人在內心深處，往往有個「我」在躁動，我們以「我」為真理和實相，從而衍伸出各種煩惱，而這便是苦因之一，從認知有苦、體認到苦，並試圖找到解決人生苦的方法，是非常重要的進程，當我們能夠對生命有所覺察，才有機會能夠脫離這些現象的循環。感恩佛陀告訴我們滅苦之道，就是以四聖諦和八正道為依歸，帶領我們通往智慧圓滿的人生方向。

靈鷲山「四期教育 成佛有你」全球徵文，由財團法人靈鷲山般若文教基金會主辦，靈鷲山教育院慧命成長學院承辦，設定「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」3個不同主題，凡參加過四期教育阿含期初階《初轉之法》相關課程都可參加，報名至4月15日止，將在5月8日母親節暨佛誕日頒獎。