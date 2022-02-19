肛門指診雖然令人感到害羞，但能檢查出不少病症。一名60歲婦人長期肛門出血，卻因為不敢內診把它當痔瘡治療，一年後婦人多次如廁後馬桶上都有清晰血跡，被家人帶到診間檢查，結果醫師指診立刻摸到硬塊，確定婦人罹患大腸直腸癌第四期，只能做人口肛門維持身體機能運作。

敏盛綜合醫院經國總院一般外科主治醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享案例，一名60歲婦人自述曾在其他診所被診斷長痔瘡，所以到醫院後也不願檢查，拿藥就走，但他見婦人服用藥物半年狀況都沒有改善，便提出要幫她內診檢查，卻被婦人以「人多麻煩」等理由拒絕。

陳榮堅表示，一年後婦人在家人的陪同下來到醫院，其家人解釋道，因為媽媽已經有好幾次上完廁所後，馬桶上都有明顯的血跡，且臉色越來越蒼白，所以才堅持要她來醫院做內診檢查。

陳榮堅指出，為婦人肛門指診時，手一伸進去就摸到硬塊，但因為婦人痛到縮緊肛門，且通道長滿腫瘤導致空間狹窄，讓他進退兩難，只能請婦人放輕鬆，再慢慢將手拔出來。經過檢查後，確定婦人罹患大腸直腸第四期，只能做人工肛門來維持身體機能正常運作，遺憾表示如果她1年前就聽從建議好好檢查，或許也不會走到這一步。

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任醫師柯道維曾撰文表示，造成大腸直腸癌的原因，與年齡、家族遺傳病史、抽菸喝酒、不愛運動及肥胖有關，此外，平時料理方式多為燒烤、油炸，或攝取太多紅肉（牛、豬肉等）、高脂肪低纖維等食物，亦可能增加罹癌風險。

柯道維指出，常見的大腸直腸癌症狀，包括排便習慣改變、血便、黏液便、不規則腹痛、體重減輕、腹脹便秘、不明原因貧血等，建議有類似症狀、大腸癌病史或個人及家族瘜肉症的民眾要定期做大腸鏡檢查，50歲以上民眾則每2年做1次糞便潛血檢查。