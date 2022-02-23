集中檢疫所傳出翻攪民眾便當搜查毒品，遭台灣人權促進會痛批濫用公權力，無法源依據。衛福部長陳時中今天表示，相關檢驗都是由警察根據情資、背景來判斷進行抽查，不是每一個飯包都會被翻過，至於法律授權等相關問題，會再請法制組進行研議。

日前有民眾入住集中檢疫所後，怒斥便當竟被翻攪檢查，感覺像被當犯人對待。醫療應變組副組長王必勝指出，相關工作都是依法行政，根據檢疫所的工作指引執行，而檢疫所也訂有入住需知，禁止攜帶的違禁品清單，這些都有規定、奉核過。

至於法律位階的相關問題，王必勝坦言，確實還需要再請教一下法制組，但他也強調，集中檢疫所的目的就是要完成檢疫、隔離或治療，讓住民都在房間內盡量減少接觸，而很多規定都經過滾動式檢討，且是為絕大多數住民的方便或健康與安全著想。

陳時中則說，相關檢查在檢疫所內都是由警察來進行，警察會根據情資、背景判斷，基本上是採抽查方式，「不是說每個飯包拿來都翻過一次」，這是維護安全上有必要的作為，至於法律授權相關會請法制組來做研議。