證交所1日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請「ICE FactSet全球龍頭及台灣綠能科技指數（ICER FactSetR Global Green Energy Tech Leaders Taiwan Tilted Index）」及國泰投信申請「Solactive全球數位支付科技指數（Solactive Global Digital Payment Technology Index）」資格認可。

ICE FactSet全球龍頭及台灣綠能科技指數，由ICE Data Indices LLC所編製及維護。該指數自全球25個國家共計31個交易所上市之股票、ADRs及GDRs中，選擇符合市值及流動性標準之股票，再透過FactSet之RBICS第6層綠色經濟產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出符合綠色經濟產業及其供應鏈相關之公司，採調整後市值加權計算而成，現有成分股計50檔。

Solactive全球數位支付科技指數，由Solactive AG指數公司所編製及維護。該指數係自Solactive國家分類架構下之已開發市場國家（另含台韓，不含中國）上市股票，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive AG開發之自然語言處理（NLP）系統ARTISR進行評分和排序，找出業務活動在數位支付主題有高度投入的公司，包括數位資產基礎建設、數位資產發行、數位資產軟體、數位支付四大面向，現有成分股計30檔。

證交所表示，目前上市ETF總計131檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。