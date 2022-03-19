「三重區點亮希望讓愛飛揚」愛心關懷活動今在新北市三重體育場舉辦。（靈鷲山佛教教團提供）

「三重區點亮希望讓愛飛揚」愛心關懷活動，今（19）日在新北市三重體育場舉辦，靈鷲山新北A分會73位志工走入社區，依循靈鷲山開山住持心道法師「三好五德勤行善」法教，結合社團法人中華民國天慈愛心功德會等民間團體，發放關懷金和白米物資，在現場柔軟、耐煩地服務三重51里900戶弱勢家庭，希望人人生活平安和諧。

協辦單位包括雙和醫院、玉山菊元協會、社團法人台灣社會發展推動協會、樹林天護宮媽祖、勵得有限公司，在現場提供醫療專車健檢、新北市關懷鄉親福利大車隊、提供早療車現場服務、白米4475斤，60張桌子和1300張椅子。

新北市社會局長張錦麗表示，1994年起，天慈功德會照顧地方不遺餘力，在地方出錢出力，用心用力行善，結合很多民間團體資源，社會局今年264億預算，還是不夠照顧所有的弱勢家庭，很感謝民間團體及時伸出援手，特別是在三重地區所做的努力。

三重區長陳奇正說，三重弱勢家庭從38里600戶，增加到現在的51里900戶，感恩民間團體持續關懷地方。

靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪說，走入社區、關懷在地是現在社會很需要的。幾年前靈鷲山和天慈愛心功德會結了好緣，創會會長李福榮夫妻都是心道法師的皈依弟子，功德會在三重帶動民間社團，發放關懷金、白米，在地行善多年令人感佩。