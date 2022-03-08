日前大陸國務院新聞辦公室發佈《2021中國的航太》白皮書，透露「十四五」期間，大陸要啟動一批新的航太重大工程，其中就包括探月工程四期。而進展與具體如何實施？大陸全國政協常委、中國探月工程總設計師吳偉仁在兩會期間表示，大陸探月工程四期去年底正式通過立項審批，已開始進入全面實施階段，大陸擬於2049年實現太陽系邊際探測。

根據《科技日報》引述吳偉仁說。探月工程四期計畫在月球南極進行幾次著陸，著陸過後計畫在月球南極建一個月球科研站的基本型，這是整個四期的主要目標。他表示希望在2030年後繼續實施幾次任務，爭取在2035年之前把國際月球科研站建成，建成後就可以長期運行。

吳偉仁說明，探月工程四期將分三步實施，計畫在2030年之前發射嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號，目前研製工作進展比較順利。其中，嫦娥六號計畫在月球極區進行採樣返回，爭取從月球極區採集一公斤到兩公斤樣品回地球。

「從極區採樣返回，我認為這個難度是比較大的，但是價值也是很大的。」吳偉仁說。

除了嫦娥六號，吳偉仁介紹，嫦娥七號計畫在月球南極著陸，對月球資源進行勘察，比如水冰的勘察，以及月球南極的環境氣候、地形地貌的勘察。嫦娥八號的主要任務是勘查如何對月球南極的資源展開利用。