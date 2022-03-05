陸證監會前主席肖鋼：全面實施註冊制難點在主板改革 12:042022/03/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸2022年政府工作報告提出，全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。對此大陸證監會前主席肖鋼5日表示，實施全面註冊制的重點和難點在於主板改革。 上證報報導，肖鋼表示，滬深主板不同於科創板與創業板，涉及眾多的存量上市公司和投資者，這些上市公司的規模相對要大一些，業務經營處於相對成熟的階段，從行業分布看，不少還屬於傳統行業。肖鋼表示，在主板實施註冊制，要堅持穩字當頭，穩中求進，既要體現註冊制的要求，又要符合主板的特點。 台灣權王－業績有料 雙鴻、華通權證火 亞太電信針對家住桃園辦公地點在台北的同仁 啟動居家辦公 #肖鋼 #主板 #前主席 #實施註冊制 #點在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－映泰 出貨回溫營收衝高 04:102021/12/23 證券．權證 看旺主板業務 華擎高階新品接連登場 12:532022/02/09 財經 中市首創20米絢麗水水耶誕樹 朝聖人潮爆滿 最佳拍攝點在這 19:082021/12/29 生活 顯卡、筆電齊步彈升 微星 出貨動能不淡 04:102022/02/15 產業．科技 李靚蕾最新聲明為這事道歉 網揪重點在最後一段：好猛 22:132021/12/23 生活 技嘉營收 連21月雙位數成長 04:102022/02/11 證券．權證 需求不墜 板卡廠出貨動能續航 04:102021/12/11 產業．科技 《屁屁偵探》 全新劇場版陪你過寒假 人偶本周搶先亮相 19:242022/01/14 娛樂 扮制裁急先鋒 藍營不同調 04:102022/02/27 政治要聞 權證星光大道－技嘉 Q4業務續增溫 04:102021/12/10 證券．權證 新品備戰 主板廠迎Q1小旺季 04:102022/01/01 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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