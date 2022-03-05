大陸2022年政府工作報告提出，全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。對此大陸證監會前主席肖鋼5日表示，實施全面註冊制的重點和難點在於主板改革。

上證報報導，肖鋼表示，滬深主板不同於科創板與創業板，涉及眾多的存量上市公司和投資者，這些上市公司的規模相對要大一些，業務經營處於相對成熟的階段，從行業分布看，不少還屬於傳統行業。肖鋼表示，在主板實施註冊制，要堅持穩字當頭，穩中求進，既要體現註冊制的要求，又要符合主板的特點。