各國陸續解封，我國7日起也實施邊境鬆綁部分措施，各界都引頸期盼邊境開放的時間點。交通部長王國材9日表示，下半年出境旅遊，有機會慢慢開放。

指揮中心曾表示，在商務客開放後，有望不排除達成「5月開放入境旅遊、7月開放出境旅遊」的可能性。

王國材出席立法院交通委員會會前受訪表示，交通部有跟觀光業者討論過，請業者做好準備，交通部也會跟業者一起努力，等待指揮中心開放，就可以實施；過去兩年觀光業者也在國旅內需上發現優良旅程，準備好就可以迎接觀光客。

另外，立委質疑交通部觀光局旗下國旅券發放不少，但使用率卻低迷，是否會如國發會主委龔明鑫所說考慮延長至六月底。王國材說，國旅券目前使用率約45％，若國發會延長使用期限，國旅券也會配合增加使用期限。

觀光局長張錫聰也表示，先前受到疫情、氣候等因素恐有影響國旅券使用，未來清明連假會是國旅券衝刺的關鍵，也會搭配行銷活動，刺激民眾使用。觀光局補充，國旅券共有238萬領券，使用108萬張，使用率45％。