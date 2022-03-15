澳洲政府15日宣布在與病毒共存的政策下，已實施兩年的國際郵輪入境禁令，在4月17日執行期屆滿後就不會再執行，這代表澳洲結束所有因新冠疫情而實施的重大旅遊禁令。澳洲2月全面開放已完成接種新冠疫苗的國際旅客入境。