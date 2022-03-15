澳洲將4月中解除「國際郵輪入境禁令」 20:162022/03/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府15日宣布在與病毒共存的政策下，已實施兩年的國際郵輪入境禁令，在4月17日執行期屆滿後就不會再執行，這代表澳洲結束所有因新冠疫情而實施的重大旅遊禁令。澳洲2月全面開放已完成接種新冠疫苗的國際旅客入境。 澳研議解除防疫禁令 讓COVID-19流感化 邊境解封出國旅遊 王國材：下半年慢慢開放 #國際郵輪 #入境禁令 #實施 #澳洲 #月中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍印太戰力受重創 這抗陸關鍵設施被迫「永遠關閉」 21:472022/03/09 軍事 澳洲防長暗指北京區域野心不僅針對台灣 11:582022/03/10 國際 陸新任駐澳大使見澳洲外長 兩年間最高級別官方會見 12:182022/03/11 兩岸 俄烏危機加水災 澳洲3月消費信心創一年半新低 11:342022/03/09 財經 IMF總裁：中國恐難實現GDP增長5.5％目標 12:432022/03/11 財經 千附去年虧損 擬實施庫藏股 04:102022/03/10 證券．權證 美英印太協商聯合聲明 重申維護台海和平穩定 03:162022/03/12 國際 抗疫專家：香港選擇躺平 將危害無窮 04:102022/03/09 產業財經 談減稅降費 如成效好擴大實施 04:102022/03/12 產業特刊 99天封館落幕 大聯盟將開打 04:102022/03/12 運動天地 登山論喻經濟 看似放緩 分量更重 04:102022/03/12 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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