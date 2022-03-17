透過OTT平台追劇、看綜藝節目是許多人重要的休閒娛樂，不過接下來可能要付更多的錢才能享受到服務，國際影視巨頭Netflix將針對非同住用戶共用帳號收費，預計先從秘魯、智利和哥斯大黎加開始實施，尚未確定此政策是否會擴及全球。

目前台灣Netflix的月租費依方案不同落在270至390元之間，其中高級方案390元可提供4個不同裝置同時觀看，因此許多人會共用帳號平分月租費，官網雖明文禁止這項行為，但始終沒有祭出罰則。

事實上，去年就曾傳出Netflix會嚴格禁止非同住用戶共用帳號，如今官方並不會禁止此事，只是要開始加收共用帳號的費用。

在Netflix的新政策下，標準及高級方案用戶，能夠加入兩個非同住者成為子帳戶，且每個子帳戶都擁有自己的個人資料和密碼，目前傳出加收的費用約落在2至3美元左右（約新台幣60至85元）費用多寡將因使用者所在地而有所差異。

值得一提的是，由於全球疫情進入後期，各大影視集團都推出OTT平台競爭，使得Netflix的用戶成長放緩，去年第四季新增用戶為830萬人，不如市場預期的840萬人，且公司預計今年第一季新增用戶為250萬人，甚至遠低於分析師預測的一半。Netflix股價今年以來已重挫超過4成，周四收在357.53美元，歷史高點則落在去年下半年的700美元左右。