世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)簽證風波還在燒，雖然他暫時取得入境澳洲資格，但隨時有可能被移民部長霍克(Alex Hawke)取消，並驅逐出境，而喬柯維奇律師表示，若被取消簽證將立即上訴，看來事情沒完沒了，而此時知名OTT平台《Netflix》嗅到商機，有計畫將此事件納入紀錄片中。

Netflix tennis doc to capture Novak #Djokovic Australian visa drama https://t.co/IuprVO8jCl — City A.M. (@CityAM) January 13, 2022

喬柯維奇與澳洲的愛恨糾葛不只在體壇，也成為近期世界各國熱議的話題，因為過程中更涉及疫苗施打、國家健康安全法則等問題，而且地點橫跨塞爾維亞、西班牙和澳洲等地，美國知名電視台《CNN》最近也花了非常多篇幅在報導這件事，可見此事討論度有多大。

據「體育郵報」報導，Netflix目前有計畫籌拍一部關於網壇的紀錄片，考慮將「喬帥事件」納入片中，內容會仿效F1賽車「Formula 1：Drive to Survive」，F1在2016年和Netflix談妥拍了3季紀錄片，描述2018年賽季場內外種種事情，片中當然少不了車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)。

同樣的，若網壇紀錄片中少了此領域的世界球王，那想必會少了許多看頭，更何況喬柯維奇還鬧出如此大的風波，Netflix完全是嗅到商機。另外根據「體育郵報」透露，網壇工作人員將在整個賽季跟緊巡迴賽，並獲准進入更衣室、治療區及球員休息室，想必他們不願漏掉任何精彩瞬間。