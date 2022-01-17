喬柯維奇（Novak Djokovic）在澳網開打前日的簽證大戰落敗，狼狽離開澳洲，移民部長霍克（Alex Hawke）同日在推特宣告全面勝利，「我可以確認喬柯維奇先生現在已經離開澳洲國境。」霍克稱讚澳洲聯邦合議庭做出的一致決定，他主張自己是為了公眾利益才以移民法賦予的權力撤銷喬柯維奇的簽證。

澳洲政治人物費吉賓（Joel Fitzgibbon）同時在推特貼出一小段18秒的影片，裡面是霍克當眾讚美喬柯維奇，說他是「一個前來澳洲的優秀大使」。費吉賓諷刺說：「霍克將喬柯維奇斥為澳洲公衛的風險，2021年卻稱讚他是個優秀的大使。」

費吉賓是工黨成員，藉此嘲笑執政黨的髮夾彎。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）肯定移民部長霍克保障澳洲邊境安全，副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）則表示這幾天的肥皂劇總算落幕了。

就在霍克推特的「勝利宣言」之下，兩派人馬已經吵成一團。支持者稱讚霍克的鐵腕，說他做出正確決定來保護大家，還有人罵喬柯維奇是「Djocovid」，甚至懷疑喬柯維奇故意不戴口罩在12月染病，藉此取得醫療豁免來入境澳洲。反對者主要是以難民問題來質問霍克，何時才要釋放那些被拘留多年的難民，強調「將以選票教訓」。喬柯維奇雖然一球未打卻因此威名遠揚，最近在荷蘭抗議封城令的居民裡，就有人高舉支持喬柯維奇的標語。