世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)與澳洲簽證事件在今天正式畫下句點，他在最後聽證會被判上訴無效，遭到驅逐出境，無法參加澳網，他表示對判決非常失望，但尊重這一切，目前只想好好休息。而事後加拿大好手波斯比希爾(Vasek Pospisil)發表意見，為喬柯維奇感到冤枉。
波斯比希爾對喬柯維奇遭撤銷簽證、驅逐出境感到不滿，他在個人推特上發表對此事的看法，他說：「如果政府沒有給予喬柯維奇入境豁免，他完全不會前往澳洲，會跳過這次澳網選擇和家人待在一起，就沒有人會繼續談論這個爛攤子。」
波斯比希爾更直言有政治因素摻雜在裡面，才會導致結果變成這樣，他說：「隨著選舉的接近，這裡有些政治作用產生，這一點再明顯不過了。」他這裡指的人應該就是澳洲總理莫里森(Scott Morrison)，他可能會為了連任強調自己在邊境管制上的作為。
波斯比希爾接著說：「這不是他(喬柯維奇)的錯，他沒有強行進入這個國家，也沒有『制定自己的規則』，他早已準備好待在家裡了。」從話中能看出波斯比希爾極力為喬柯維奇伸冤，認為喬柯維奇根本沒有想把事情鬧成這樣。但現在木已成舟，多說無用，喬柯維奇只能選擇面對了。
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