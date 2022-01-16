世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)與澳洲簽證事件在今天正式畫下句點，他在最後聽證會被判上訴無效，遭到驅逐出境，無法參加澳網，他表示對判決非常失望，但尊重這一切，目前只想好好休息。而事後加拿大好手波斯比希爾(Vasek Pospisil)發表意見，為喬柯維奇感到冤枉。

.. talking about this mess. There was a political agenda at play here with the elections coming up which couldn’t be more obvious. This is not his fault. He did not force his way into the country and did not “make his own rules”; he was ready to stay home. [2/2] — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) January 16, 2022

波斯比希爾對喬柯維奇遭撤銷簽證、驅逐出境感到不滿，他在個人推特上發表對此事的看法，他說：「如果政府沒有給予喬柯維奇入境豁免，他完全不會前往澳洲，會跳過這次澳網選擇和家人待在一起，就沒有人會繼續談論這個爛攤子。」

波斯比希爾更直言有政治因素摻雜在裡面，才會導致結果變成這樣，他說：「隨著選舉的接近，這裡有些政治作用產生，這一點再明顯不過了。」他這裡指的人應該就是澳洲總理莫里森(Scott Morrison)，他可能會為了連任強調自己在邊境管制上的作為。

波斯比希爾接著說：「這不是他(喬柯維奇)的錯，他沒有強行進入這個國家，也沒有『制定自己的規則』，他早已準備好待在家裡了。」從話中能看出波斯比希爾極力為喬柯維奇伸冤，認為喬柯維奇根本沒有想把事情鬧成這樣。但現在木已成舟，多說無用，喬柯維奇只能選擇面對了。