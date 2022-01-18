原先4大滿貫賽防疫較寬鬆的法網也出現變化，法國本周剛通過疫苗通行證的新法，要求進入公共場所的人都必須持有打過疫苗的證明，官方強調「法令頒布之後沒有例外」。外界推測這對先前寄望於法網的喬柯維奇（Novak Djokovic）是一大打擊。

法國體育部官員指出，原本需要健康通行證才能進入的公共場所，將另外再加上疫苗通行證才能進入。「規定適用於所有人，包括觀眾或是職業運動員，直到另行通知。至於法網的情況，日期訂在5月，情況可能還會出現變化，我們希望會好轉，但肯定沒有豁免條款。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上周才說過，大型體育賽事會有特殊的防疫泡泡，不至於擋到喬柯維奇。然而新法通過之後局勢又變了，執政黨大咖Stanislas Guerini直接點名說：「我們在防疫通行證上不能有兩套標準，不管你們的名字是喬柯維奇、納達爾，都得尊敬這些規定。」他強調所有法國的大型賽事都必須套用疫苗通行證，否則新法就難以服眾。

喬柯維奇因為拒打COVID-19疫苗而被澳洲移民部長踢出去，不能打澳網是其次，事實是他根本無法留在澳洲。法國目前沒有要求入境者一定要打疫苗，但法網賽事加上疫苗通行證，喬柯維奇就沒戲唱了。儘管喬柯維奇較不擅長打法網，他仍是本屆的衛冕者，生涯拿過兩座單打冠軍（2016、2021）。