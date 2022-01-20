2022澳洲網球公開賽進入第4天賽程就爆出最大冷門，女單世界排名61的法國女將柯內特（Alize Cornet）以2個6比3，拍落大會第3種子、西班牙前世界球后穆古如莎（Garbine Muguruza），挺進女單第三輪。

柯內特此役來勢洶洶，首盤連保帶破連拿3局，之後雙方互保發球局，柯內特以6比3先下一城。次盤前4局雙方互保發球局，第5局柯內特把握機會成功破發，取得5比3「聽牌」優勢的她，再靠著對手送上兩次雙發失誤，最後1局連拿4分收下勝利。

柯內特用1小時46分拍落大會第3種子，成功晉級第三輪，爆出本屆澳網開打後最大冷門。賽後她說：「我感覺很棒。我覺得我今天打了一場很好的比賽，我的心態很好、專注在必須要做的事。你總是必須和Garbine打這樣出色的比賽，即使我領先一盤，但我知道她不會放棄每一分。」

2天後將要過32歲生日的柯內特也認為這是她給自己最好的生日禮物，「希望這次經驗能夠幫助我在下一輪比賽，雖然我還不知道對手是誰。」柯內特過去參加澳網最佳成績止步第四輪。

此外，女單世界排名第39名的19歲丹麥小將陶森（Clara Tauson）也以6比2、6比4，拍落大會第6種子、愛沙尼亞選手康塔薇特（Anett Kontaveit），首度參賽就成功挺進第三輪，並改寫生涯大滿貫最佳成績。