小祖維瑞夫澳網男單16戰陷入苦戰，對自己的表現氣到摔拍。（美聯社）

2022年澳洲網球公開賽從賽前到比賽本身話題性十足，稍早西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）直落三率先晉級8強，隨後大會第3種子、東京奧運男單金牌的德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），卻是3比6、6比7（5）、6比3直落三遭加拿大籍第14種子沙普瓦洛夫（Denis Shapovalov）擊敗。

年僅22歲的沙普瓦洛夫生涯在四大賽最佳成績是去年溫布頓4強，今年澳網突破個人在南半球大滿貫成績，首度挺進澳網男單8強，也是繼2020年美網之後，生涯第3度勇闖四大公開賽男單8強。

賽後場邊訪問沙普瓦洛夫表示，本屆澳網自己4場比賽有3場勝利在馬格莉特球場拿到的，而且還是在這球場3連勝，他很享受現場氣氛，也謝謝球迷支持，自己前三輪比賽有兩場4盤獲勝、一場5盤贏，這次直落三一盤未失，他很滿意表現，下一輪要對抗納達爾，他很榮幸和這位高手對決，相信又是場不一樣的艱難考驗，他會好好享受的。

沙普瓦洛夫和納達爾都是去年底阿布達比表演賽後確診新冠肺炎的職業好手，兩人康復身體都無大礙，在澳網目前狀態不錯，納達爾賽後表示，沙普瓦洛夫擅長打順風球，狀況好時很難阻止攻勢，發球也挺出色，如果打快節奏的話相信很難應付，但他會試著享受比賽，展現自己最好的一面來面對挑戰。