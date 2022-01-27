昨天在澳洲網球公開賽迎來幾場精采賽事，男單世界排名第2的俄羅斯名將麥維德夫(Daniil Medvedev)上演大逆轉，強壓加拿大阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)闖進4強，而他的對手搶先出爐，希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)以直落3解決義大利超新星辛納(Jannik Sinner)。

西西帕斯是本屆大會男單第4種子，實力無須多說，昨天的8強賽中他對上義大利小將辛納，以6：3、6：4、6：2力克對手，寫下近四年來第三度打進澳網4強的佳績，生涯四度在大滿貫8強亮相全都晉級最後4強，下場比賽他將硬碰俄羅斯強敵麥維德夫。

西西帕斯16強對美國小將佛里茲(Taylor Fritz)拚戰5盤、耗時3小時23分鐘才勝出，但8強賽異常輕鬆，首盤就拿出絕佳氣勢，破掉對手發球局，取得3：0絕對領先，最後以6：3順利拿下，次盤雖一度因雨中斷，但他氣勢沒被澆熄，也率先取得2：0領先，最後以6：4拿下。

最後一盤西西帕斯沒給辛納機會，以6：2大勝，終場以直落3順利晉級4強。西西帕斯近幾年大滿貫賽成績相當出色，2018年溫網闖進第四輪、2019年澳網闖進4強、2020年美網闖進第三輪，去年澳網更力退納達爾(Rafael Nadal)闖進4強，氣勢相當旺，接下來就看他能否擊退麥維德夫。