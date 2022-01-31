昨晚納達爾(Rafael Nadal)在澳網冠軍賽上演大逆轉，擊敗麥維德夫(Daniil Medvedev)，這也是他生涯第21座四大賽金盃，超越喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)，成四大賽最多冠男單選手，對此傳奇球星費德勒發了長文給予這位勁敵祝福。
昨天澳網男單決賽結束後，費德勒第一時間發文向納達爾表達了祝賀，他打出長文並標註納達爾說：「这是一場如此精采的比賽啊！致我的朋友和偉大對手納達爾，發自內心祝賀你成為第一個贏得21個大滿貫冠軍的球員。」
接著費德勒還提到兩人過去的交談說：「幾個月前我們還開玩笑說，我倆都拿著拐杖，太神奇了！永遠不要低估一個偉大的冠軍，你那令人難以置信的熱情和戰鬥精神，對我和周遭無數人都是一種激勵。」
費德勒最後繼續說道：「能與你一起分享這個時代，並成為推動你取得更多成就的催化劑，我感到無比自豪！正如過去18年間你為我所做的一樣，我相信你未來還會取得更多的成就，但此時此刻，請盡情享受這個澳網冠軍吧！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。