昨晚納達爾(Rafael Nadal)在澳網冠軍賽上演大逆轉，擊敗麥維德夫(Daniil Medvedev)，這也是他生涯第21座四大賽金盃，超越喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)，成四大賽最多冠男單選手，對此傳奇球星費德勒發了長文給予這位勁敵祝福。

Ladies and Gentlemen:



Roger Federer about Rafael Nadal’s

#21 pic.twitter.com/L7LMIc9Lzf — José Morgado (@josemorgado) January 30, 2022

昨天澳網男單決賽結束後，費德勒第一時間發文向納達爾表達了祝賀，他打出長文並標註納達爾說：「这是一場如此精采的比賽啊！致我的朋友和偉大對手納達爾，發自內心祝賀你成為第一個贏得21個大滿貫冠軍的球員。」

接著費德勒還提到兩人過去的交談說：「幾個月前我們還開玩笑說，我倆都拿著拐杖，太神奇了！永遠不要低估一個偉大的冠軍，你那令人難以置信的熱情和戰鬥精神，對我和周遭無數人都是一種激勵。」

費德勒最後繼續說道：「能與你一起分享這個時代，並成為推動你取得更多成就的催化劑，我感到無比自豪！正如過去18年間你為我所做的一樣，我相信你未來還會取得更多的成就，但此時此刻，請盡情享受這個澳網冠軍吧！」