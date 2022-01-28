2022年澳洲網球公開賽進入賽事後段，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在男單四強賽第三盤雖碰上亂流，但他仍以6比3、6比2、3比6、6比3拍落義大利好手貝雷提尼（Matteo Berrettini），生涯第29度闖進大滿貫決賽，距離史上最多的21座大滿貫金盃只差最後一步。

前役才辛苦在五盤大戰中勝出的納達爾，經過2天休息後再出賽，今天四強碰上年僅25歲的貝雷提尼，過去雙方有過1次交手，納達爾在2019年美網男單四強賽以直落三拍落對手。

2人再度碰頭又是在大滿貫賽場上，納達爾首盤連保帶破連拿3局，次盤更是火力全開，連續破了對手2個發球局，取得4比0領先，前兩盤納達爾的發球局都沒被對手逼出任何破發點，先搶下前兩盤勝利。

陷入退無可退的貝雷提尼第三盤試圖振作，前7局雙方互保發球局，關鍵第8局，貝雷提尼把握機會成功破發，也成功將盤數扳回一城。不過納達爾在第四盤3比3後連保帶破、連拿3局，耗時2小時55分鐘搶下冠軍賽門票。

這是納達爾生涯第6度闖進澳網男單決賽，除了要尋求史上最多的21座大滿貫金盃外，也要挑戰第2度在墨爾本登頂，他的對手將是希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與俄羅斯選手麥維德夫（Daniil Medvedev）間的勝方。