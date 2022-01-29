（18：18更新賽果）肩負地主球迷希望，澳洲世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）頂住次盤1比5落後的壓力，將戰局逼進「搶七」，最終耗時1小時27分中，以6比3、7比6（7比2）拍落女單世界排名第30名的美國女將柯林絲（Danielle Collins），以一盤未失之姿生涯首度在墨爾本封后，為澳洲留下相隔44年的冠軍。

現年25歲的芭蒂生涯2度在大滿貫奪冠，分別是2019年法網及2021年溫網，而她在澳網最佳成績是2020年的女單四強，去年止步八強的她今年捲土重來，她展現球后氣勢，以一盤未失之姿挺進最終戰，距離成為澳網44年來首位地主單打冠軍，只剩一步之遙。

今天芭蒂將碰上生涯首度闖進大滿貫女單決賽的柯林絲，過去雙姝4度交手，芭蒂取得3勝1敗的對戰優勢，但近一次在去年阿德雷德女網賽中，芭蒂直落二盤落敗。

首盤前5局雙方互保發球局，芭蒂在第6局逼出破發點，柯林絲卻在此時出現關鍵雙發失誤，也率先遭到破發，芭蒂連拿3局取得5比2領先，最後只用32分鐘先下一城。

次盤芭蒂出現亂流，讓柯林絲連保帶破連拿3局，陷入1比5落後的芭蒂試圖振作，連拿4局扳平戰局，之後雙方互保發球局，也讓比賽進入「搶七」，打出氣勢的芭蒂在搶七連拿4分取得領先，最後以7比2勝出，奪下生涯第3座大滿貫女單金盃。