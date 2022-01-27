澳洲男雙組合「雙Ｋ」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)／柯基納吉斯(Thanasi Kokkinakis)在今年澳洲網球公開賽發揮相當好，兩人27日在準決賽7比6(4)、6比4擊敗西班牙葛拉諾勒(Marcel Granollers)／阿根廷澤巴洛斯(Horacio Zeballos)，生涯首度打進到澳網男雙決賽。

基瑞歐斯／柯基納吉斯以外卡身份取得澳網男雙會內賽門票，非種子的兩人私下感情不錯，在場上化學效應也好，一路擊敗強敵，將和另一組同胞組合伊布登(Matthew Ebden)／普賽爾(Max Purcell)爭奪本屆澳網男雙冠軍金盃。

場上一向發揮真性情的基瑞歐斯，比賽中一度因不滿表現摔拍，不過能夠順利獲勝，又是有搭擋的雙打以及在地主大滿貫賽闖進決賽，他開心說：「我在世界各地打了許多單打比賽，感受過許多絕佳的比賽氣氛，但這個禮拜和雙打搭擋柯基納吉斯的美好，真的是無可比擬，實在是太瘋狂的一周。」

柯基納吉斯則說：「我們兩個都拿出不一樣的水準，獲得跟之前比賽都不同的活力，以及球場上另一種美妙的魅力，我們只是很享受比賽的感覺、快樂打球，我想應該是我們的表現無法預測，才會讓球迷這麼樂在其中。」

對於今年澳網男雙決賽的「澳洲內戰」，基瑞歐斯回應：「對方都是很棒的雙打好手，絕對不敢小看打出好球的他們。既然已經是冠軍決賽，我當然很期待，很開心看到澳洲球員的成功，我非常興奮、準備全力以赴了！」