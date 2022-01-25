目前正在舉行的澳大利網球公開賽傳出保安人員禁止觀眾穿著「Where Is Peng Shuai ?」（彭帥在哪裡？）的T恤衫，並要求其更換。此一事件引起國際媒體與網路的關注與議論，澳網主辦方表示，澳網賽事售票規定不准許觀眾公開展示商業與政治訴求，彭帥的安全依舊是澳網關切的問題。不過，才事隔一日，澳網主辦方立場出現急轉彎，聲稱只要著彭帥T恤衫的觀眾保持和平，安全部門將進行個案評估。

A global backlash has forced Tennis Australia to back down from its ban on protests in support of missing Chinese player Peng Shuai. @AustralianOpen organisers buckled to international pressure after streams of criticism. https://t.co/CtXWUmSEeS @EstelleGriepink #AusOpen #7NEWS pic.twitter.com/oxHwIAwxEj — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 25, 2022

《德國之聲》引述澳網賽事負責人泰利 (Craig Tiley)的話說，澳網球迷可以穿著「彭帥在哪裡？」的T恤衫，只要他們保持和平，主辦單位安全部門將就個案進行評估。而在此前，網上出現一則澳網保安人員要求澳網觀眾脫下T恤衫和支援中國球員橫幅的視頻，此項爭議立刻在網上引起熱議，知名女網球后納拉蒂洛娃(Martina Navratilova)更出面指責主辦單位的作為「可悲」。

泰利在澳網球場對媒體表示，過去幾天有些人帶著2根大杆子拉起橫幅，我們不能允許這樣。如果你是來觀看網球比賽的，那沒問題，但我們能允許任何人干擾球賽。穿著表達訴求的T恤的觀眾，只要不是以暴徒的身份來搗亂，而是用和平的方式，主辦方將就個案評估。他抱怨道，此一事件被不在現場的人誤讀，很多人不瞭解事件全貌。

泰利重申：「我們主要關注的是彭帥的福祉，我們已經與國際女子網球協會 (WTA)密切合作。我們鼓勵跟彭帥進行直接對話。最合適的人是女網協會。」

報導說，在放寬政策的同時，澳媒則引述人權專家的話說，澳大利亞網球協會的立場可能不合法。大律師史坦頓 (Michael Stanton)告訴《時代報》稱：「求參賽者脫下強調人權問題的T恤衫似乎沒有任何適當的依據。」

澳大利亞網球協會早前在一份回應「彭帥在哪裡」T恤和標語被沒收的聲明中表示，「根據我們的入場規定，不能允許賽場上出現帶有商業或政治性質的服裝、橫幅或標誌。」協會還強調：「彭帥的安全是我們首要關切的問題。我們繼續與國際網球聯合會以及全球網球界合作，更清楚地瞭解的她情況，並將盡一切努力確保她的健康。」