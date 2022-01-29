美國老球王馬克安諾（John McEnroe）雖然對喬柯維奇（Novak Djokovic）拒打疫苗闖關澳洲的風波不以為然，但他對喬柯維奇的球技推崇備至，他認為今年澳網的成敗、球王寶座的易主都不能否認喬柯維奇是當今最優秀的網球選手。

麥維德夫（Daniil Medvedev）已經打進澳網決賽，即使沒能奪冠也有機會在今年2月底奪走喬柯維奇的球王寶座，如果他奪冠就確定在2月成為新任球王。

馬克安諾告訴《Eurosport》說：「一年是很長的，我認為任何時候拿下球王都很光榮，同時最重要的在於坐上年終球王，那是在4大滿貫賽都結束後的排名。今年還早，儘管（奪下球王）仍然是驚人的成就，但你不可能告訴我最近4次大滿貫3度摘冠的喬柯維奇不是世界第1的選手，這太蠢了。這很不幸只是因為他沒辦法比賽，失去所有澳網積分而已（2000分）。」

話雖如此，馬克安諾也很欣賞麥維德夫，「當我們要教小孩子打球，得先打好基礎，不要讓自己打敗自己（非受迫失誤），這就是麥維德夫做的。」

麥德維夫身高198公分，但他在底線的速度相當快，平擊品質高，反拍優秀，擅長接發球，整體的纏鬥能力極強，被譽為「硬地球場之王」。麥德維夫主要弱點是缺乏解決對手的殺招，但馬克安諾認為這是鍛鍊球技的正確方向，先做到不失誤，再尋求戰勝對手。