總獎金高達840萬美元的PGA農保公開賽結束首回合賽程，美國好手霍紹爾單日狂抓9鳥，並且有零柏忌的完美演出，繳出低於標準9桿的63桿成績，1桿優勢獨居領先地位；西班牙世界球王拉姆則以低於標準6桿的66桿並列第5。

霍紹爾有著絕佳手感，一下場就接連抓到2鳥，隨後又在第5、7、9三個單數洞推進博蒂，前9洞2個5桿長洞都有博蒂演出，來到後9洞，霍紹爾依舊沒有鬆懈，分別在第11、12、14與17洞抓鳥，單日9鳥0柏忌，63桿力壓群雄。

麥克湯普生跟隨著霍紹爾的腳步，前9洞成功抓下5鳥，兩人並列領先，第11洞兩人又順利抓鳥維持著並駕齊驅的態勢，但霍紹爾緊接著又抓到2鳥，拉開了領先局面，好在麥克湯普生在第18與18兩洞穩穩推進博蒂，單日8鳥0柏忌，低於標準8桿64桿，1桿之差緊追在霍紹爾之後。

球王拉姆在前後9洞有著完全不同的表現，前9洞3鳥在手穩如泰山，後9洞卻是大起大落，打完第15洞3鳥2柏忌，眼看就要被拉開，第18洞5桿長洞，拉姆只花3桿就將小白球推進洞內，憑藉著這個老鷹推單日66桿，並列第5作收。