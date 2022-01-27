台灣高球雙雄潘政琮與俞俊安今天在總獎金840萬美元的農保公開賽先後上場出賽，去年在東京奧運勇奪銅牌的潘政琮抓下6鳥，吞下1柏忌，繳出低於標準5桿的67桿好成績，暫時並列第9；俞俊安則是打出低於標準1桿的71桿，並列76。

這場賽是在美國加利福尼亞州多利松南北球場展開為期4天72洞的競桿賽，潘政琮從球場第1洞出發，前9洞表現得相當完美，分別在第4-6洞連抓3鳥，第9洞又以博蒂收尾，打出32桿；轉戰後9洞，潘政琮連續5洞保帕，第15洞推進博蒂，可惜第16洞吞下柏忌，第17洞又成功抓鳥，最終以67桿作收，與其他20位選手並列第9，有著好的開始。

去年在美國大學畢業才轉入職業的俞俊安，去年就有出色表現的他，這次在贊助商的幫忙下取得參賽資格，或許是太過緊張，第1洞就吞下柏忌，幸好及時穩住陣腳，第3洞與第9洞順利抓鳥，前9洞2鳥1柏忌，表現不算太差；後9洞俞俊安穩扎穩打再添1鳥1柏忌，單日3鳥2柏忌71桿收場，但想要晉級最後兩天決賽，第2回合必須要加把勁才行。