潘政琮將奧運獎金全數捐出，霸氣提到「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」。（摘自潘政琮臉書／李京昇苗栗傳真）

台灣高爾夫球一哥潘政琮在東京奧運奪銅，獲得苗栗縣政府頒贈百萬獎金，潘政琮7日在臉書表示，把自己的獎金全數捐出，添購16套消防員所需裝備，更霸氣的說「苗栗的稅金就應該回饋給苗栗縣民們」，引起網友廣大迴響。

潘政琮出生在苗栗縣苑裡鎮，今年代表台灣出賽東京奧運，在男子高球賽奪下銅牌，更創下台灣歷史上首面高球奧運獎牌。苗栗縣政府為了獎勵潘政琮繳出好成績，特別提供100萬元的獎金。

潘政琮後來跟妻子商討，決定要把獲得的百萬獎金全數捐出。他在臉書寫說，打完奧運之後本來他們公布會捐出苗栗縣提供的獎金購買救護車，但謝謝球迷朋友的建議，聽說救護車已經足夠，所以經過數個月的思考、研究與協調，決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著。

潘購買的項目包括16套進口消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另外代理銷售公司回饋32只消防頭套。

許多網友紛紛前往潘政琮的臉書留言，他們說「這就是為什麼小潘這麼受大家喜愛與尊敬」、「感謝小潘～我們苗栗有福氣」、「這些裝備應該是政府單位該承擔的事！希望小潘拋磚引玉能提供救火英雄安全的後盾！」。

苗栗縣政府消防局也表示，這次捐贈的物資都是消防隊員所需用品，也經常磨損消耗，感謝潘政琮愛心，補足明年消防人員用品缺口。