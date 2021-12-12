台灣小姐外景泳裝比賽羅浮溫泉區登場吸引目光。(呂筱蟬攝)

第11屆台灣小姐外景泳裝比賽，12日在桃園市復興區羅浮溫泉登場，眾佳麗仍展現婀娜身姿，吸引遊客目光。觀光旅遊局指出，羅浮溫泉湯池是戶外大眾池，遊客泡湯時需著泳裝，因此吸引台灣小姐外景泳裝比賽在此選拔，參賽佳麗在溫泉池畔走秀，另類宣傳羅浮溫泉之美。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿表示，台灣小姐選拔目的是樹立台灣新女性風範，歷屆台灣小姐在不同領域各有成就，桃園市議員朱珍瑤就是第二屆台灣小姐。本屆佳麗則有清大、交大的高材生，也有歐洲留學生，更有選美比賽冠軍、校園女神、金鐘獎入圍最佳女配角、網紅、節目主持人、老師、工程師、模特兒等，還有台美混血、台越混血，也有一對太魯閣族雙胞胎，甚至還有2位聾啞美女也來參賽，可說是歷年來最具代表性的一屆，明年1月17日在台北圓山飯店的總決賽必定競爭激烈。

觀旅局長楊勝評表示，為舒緩參賽佳麗比賽的緊張情緒，特別在賽前安排參訪角板山行館、小烏來風景特定區，並入住小烏來山莊、山水奇異民宿、復興青年活動中心等特色住宿，也藉此機會宣傳復興區景點。佳麗們表示，行程一開始就在角板山形象商圈自由活動，看到很多原民美食香味撲鼻，但是因為隔天要泳裝比賽，所以不能放縱口腹之慾，留點遺憾下次專程來品嘗。